Vereador do Novo quer proibir atletas trans nas competições em cidade de SC O vereador define que o sexo biológico deve ser utilizado como critério único para definição do gênero em competições de rendimento... ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 13h27 (Atualizado em 11/02/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O vereador Cryslan (Novo), de São José, apresentou ontem, ao lado de outros vereadores, um projeto de lei que proíbe atletas trans de competirem com mulheres no município.

Saiba mais sobre essa polêmica e suas implicações no esporte consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Dezenas de carros de luxo ficam embaixo d’água após temporal em SP

Lobo-guará percorre 1,3 mil km e tem fim trágico em acidente de trânsito

Confronto entre policiais e traficantes deixa um morto e dois presos em Blumenau