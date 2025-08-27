Vereador e ex-candidato a prefeito são condenados por compra de votos com cédulas falsas em SC Justiça Eleitoral também declarou inelegível por oito anos ex-candidato a prefeito em Caxambu do Sul, no Oeste; investigação revelou... ND Mais|Do R7 27/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 27/08/2025 - 00h37 ) twitter

Um vereador eleito em Caxambu do Sul, no Oeste catarinense, teve o diploma cassado e deverá ser afastado do cargo após condenação por compra de votos e abuso de poder econômico nas eleições de 2024. Ele e um ex-candidato a prefeito pelo mesmo partido, foram declarados inelegíveis por oito anos e deverão pagar multa de R$ 53,2 mil cada, conforme o MPSC (Ministério Público de Santa Catarina). As penas de inelegibilidade só passam a valer em definitivo após confirmação pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) ou trânsito em julgado.

