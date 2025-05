Vereadora diz que relatório da Cracolândia favorece ‘visão esquerdista’ Janaína Paschoal tem restrições a sugestões do relatório da Cracolândia, como salas para 'uso seguro' de drogas ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 19h55 (Atualizado em 29/05/2025 - 19h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Integrante da primeira edição (2021-2022) do Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI) que estuda o fenômeno da Cracolândia, em São Paulo, e participante da última reunião do grupo, na semana passada, a vereadora Janaína Paschoal (PP) tem ressalvas quanto a versão prévia do Relatório da Cracolândia e vê possível direcionamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre as polêmicas do relatório.

Leia Mais em ND Mais:

Com seis dias de entrada gratuita, Efapi do Brasil prevê R$ 800 milhões em negócios

Bombeiro mirim socorre ao lado dos pais idoso vítima de acidente em SC

Com o mar sem peixe, pescadores de Florianópolis seguem à espera da tainha