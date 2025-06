Vereadores aprovam com unanimidade a estadualização do Hospital Ruth Cardoso, em SC Prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, celebra mais um passo para Governo de SC assumir Hospital Ruth Cardoso ND Mais|Do R7 25/06/2025 - 22h56 (Atualizado em 25/06/2025 - 22h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Foi aprovado por unanimidade pelos vereadores de Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, o Projeto de Lei para a estadualização do Hospital Ruth Cardoso, na sessão da última terça-feira (24). Nas redes sociais, a prefeita Juliana Pavan celebrou: “Obrigada pela confiança no nosso trabalho. Estadualizar o Ruth Cardoso é um passo importante para a garantia de investimentos na saúde básica do município e para a continuidade nos atendimentos do Ruth Cardoso para a região”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Amanhecer congelante! Criciúma registra a menor temperatura em nove anos

Vapor dos bueiros e carros ‘congelados’: frio muda a paisagem em Joinville

Com 0°C, Florianópolis bate recorde e vive o dia mais frio em 25 anos