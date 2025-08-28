Vereadores de Blumenau abrem mão de nova sede e sugerem imóvel para policlínica de R$ 30 mi Imóvel no bairro Garcia seria destinado para construção de nova Câmara de Vereadores de Blumenau ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 03h37 (Atualizado em 28/08/2025 - 03h37 ) twitter

O presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, Ito de Souza (PL), colocou o prédio onde seria construída a nova sede da casa, na Rua Capitão Santos, no início do bairro Garcia, à disposição para a construção da nova policlínica, durante a sessão ordinária de terça-feira (26).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante decisão!

