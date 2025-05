Véspera do Dia das Mães em Criciúma conta com programação especial no comércio As atividades especiais incluem atendimento personalizado, espaço kids e promoções para todos os consumidores ND Mais|Do R7 02/05/2025 - 18h02 (Atualizado em 02/05/2025 - 18h02 ) twitter

O primeiro Sábado Mais de maio traz uma excelente oportunidade para os consumidores de Criciúma se prepararem para o Dia das Mães. Neste sábado (3), as lojas de toda a cidade estarão abertas até as 17h, com promoções especiais e atendimento personalizado.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as atividades especiais e como o comércio local se prepara para essa data tão importante!

