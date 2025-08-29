Vestibular de Verão da Udesc abre inscrições para mais de 1,4 mil vagas; saiba como concorrer Certame permite ingresso pela prova presencial ou pela análise do histórico escolar do ensino médio; vagas são destinadas para 50 cursos... ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 02h17 (Atualizado em 29/08/2025 - 02h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina) abriu as inscrições para o Vestibular de Verão 2026. Serão 1.455 vagas para 50 cursos gratuitos de graduação, presenciais, semipresenciais e a distância.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como concorrer a essas oportunidades!

Leia Mais em ND Mais:

Cidade litorânea de SC decreta emergência após ressaca causar prejuízo milionário

Ex-vereador de SC preso por estupro de vulnerável dizia defender as crianças nas redes sociais

Cartão-postal de Balneário Camboriú é fechado para início de obra milionária