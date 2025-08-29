Vestibular de Verão da Udesc abre inscrições para mais de 1,4 mil vagas; saiba como concorrer
Certame permite ingresso pela prova presencial ou pela análise do histórico escolar do ensino médio; vagas são destinadas para 50 cursos...
A Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina) abriu as inscrições para o Vestibular de Verão 2026. Serão 1.455 vagas para 50 cursos gratuitos de graduação, presenciais, semipresenciais e a distância.
Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como concorrer a essas oportunidades!
