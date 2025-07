Viaduto inacabado desde 2011 tem risco de desabamento e reparação vai gerar filas em SC A interdição de emergência no trânsito começa na manhã desta terça-feira (22), após o governo do estado ter notificado o Dnit sobre... ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 22h57 (Atualizado em 22/07/2025 - 22h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um desvio emergencial no viaduto inacabado sobre a SC-415, em São Francisco do Sul, no Norte catarinense, começa na manhã desta terça-feira (22) e deve provocar congestionamentos até a altura da BR-280, segundo a SIE (Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade). A intervenção ocorre após o governo de Santa Catarina e a prefeitura notificarem o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) sobre o risco de desabamento da estrutura, localizada no contorno ferroviário da cidade, próximo à loja Havan. O alerta foi feito na tarde de segunda-feira (21).

Para mais detalhes sobre essa situação crítica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Corpo de mulher achado em decomposição sobre cama é sepultado sem velório em SC

Acidente com ônibus na BR-101: veja como estão as vítimas

SC aprova 60 novos cargos e reajuste de 20% no piso salarial da Defensoria Pública