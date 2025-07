Vice-prefeito de Pinheiro Preto ganha alta hospitalar após grave acidente na SC-135 O vice-prefeito de Pinheiro Preto, Ademir Fontana, foi vítima de um acidente no dia 9 de julho no próprio município e passou uma semana... ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 22h37 (Atualizado em 17/07/2025 - 22h37 ) twitter

ND Mais

O vice-prefeito de Pinheiro Preto, no Meio-Oeste de Santa Catarina, Ademir Luiz Fontana, de 67 anos, já está em casa, onde se recupera ao lado da família, após ter sofrido um grave acidente de trânsito na SC-135.

Para mais detalhes sobre o acidente e a recuperação do vice-prefeito, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

