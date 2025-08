Vidas perdidas: 516 motociclistas morreram em SC somente em 2024, alerta Detran Na Semana Nacional do Motociclista, Detran de SC chama a atenção para os elevados índices de acidentes com motociclistas no estado ND Mais|Do R7 01/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 01/08/2025 - 07h57 ) twitter

Mais de 33 mil acidentes com motociclistas em Santa Catarina foram registrados apenas em 2024, segundo dados do Detran/SC (Departamento Estadual de Trânsito). O número de mortes também chama atenção: foram 516 vidas perdidas.

