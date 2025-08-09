VÍDEO: Ação rápida de policial militar evita morte por engasgo no Litoral de SC Manobra de Heimlich foi aplicada após pedido de socorro em Itapema e evitou morte por engasgo ND Mais|Do R7 09/08/2025 - 02h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 02h37 ) twitter

Um vídeo mostra o momento em que uma policial militar evitou uma morte por engasgo de um homem em Itapema. O caso foi registrado na tarde desta terça-feira (5), na avenida Nereu Ramos, no Centro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa ação heroica!

