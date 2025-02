VÍDEO: Acidente entre avião e helicóptero cria ‘bola de fogo’ no céu de Washington; veja Autoridades norte-americanas acreditam que as 67 pessoas, que estavam nas duas aeronaves, morreram na tragédia aérea ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 15h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Autoridades norte-americanas acreditam que não há sobreviventes do acidente entre avião e helicóptero, ocorrido na madrugada desta quinta-feira (30). A colisão aconteceu quando a aeronave comercial trafegava em direção a cidade de Wichita, no estado do Kansas, quando foi atingida por um Black Hawk das forças armadas dos Estados Unidos.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Golpe da compra confirmada: presa quadrilha que usava Uber Flash para enganar vendedores em SC

Valor do dólar hoje tem alta nesta quinta-feira (30) após ‘superquarta’

VÍDEOS: Órgãos para doação são escoltados pela Guarda de Itajaí até o aeroporto de Navegantes