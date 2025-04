VÍDEO: Acusado de agredir a ex, advogado João Neto diz que já ‘plantou flagrante’ quando era PM Em novo vídeo polêmico, advogado João Neto revela que andava com um “kit flagrante” na época em que atuava na PM para incriminar suspeitos... ND Mais|Do R7 18/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 18/04/2025 - 05h05 ) twitter

Vídeos do advogado e influenciador que agrediu a ex-mulher, João Neto, dando declarações polêmicas viralizaram nas redes sociais esta semana. Durante um bate-papo em um programa de podcast, Neto, que também é ex-policial militar, afirmou que já “plantou flagrante” na época em que atuava pela polícia.

Para entender melhor essa polêmica e as declarações do advogado, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

