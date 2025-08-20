VÍDEO: Adolescente de 15 anos é arrastada para obra em tentativa de estupro em Chapecó
Adolescente foi abordada no meio da rua pelo suspeito, que estava em uma moto e com uma mochila azul; no mês passado, o mesmo homem...
Um jovem de 21 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (19) suspeito de tentar estuprar duas adolescentes de 15 anos, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, em duas ocasiões diferentes. A primeira tentativa foi registrada no dia 17 de julho e a segunda na segunda-feira (18), as duas no bairro Saic. O homem, de origem venezuelana, foi localizado em casa pela Polícia Militar e confessou os fatos.
