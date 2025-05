VÍDEO: Adolescente de 15 anos se assusta e é morto durante assalto em SP Lucas Teles Santana se assustou com a abordagem de dois criminosos, derrubou o celular no chão e foi baleado no peito ND Mais|Do R7 06/05/2025 - 01h06 (Atualizado em 06/05/2025 - 01h06 ) twitter

Lucas Teles Santana, adolescente de 15 anos, foi morto durante assalto no bairro Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. O crime ocorreu na madrugada de domingo (4), por volta das 2h. Ele foi baleado no peito e morreu no hospital.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

