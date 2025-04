VÍDEO: Adolescente desarma e mata guarda municipal a tiros em SP Guarda municipal de Francisco Morato (SP) e amigo são mortos após recuperar moto roubada; pais do jovem o entregaram à polícia ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 06h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 06h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Após recuperar uma motocicleta roubada, um guarda municipal de Francisco Morato (SP) e um amigo foram mortos com a arma do próprio agente, disparada por um adolescente. O crime ocorreu às 2h da madrugada desta segunda-feira (28).Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de Taboão da Serra, o jovem de 15 anos havia roubado a motocicleta do guarda, que localizou o veículo com a ajuda de um rastreador e contou com o apoio do amigo para recuperá-la.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse trágico incidente.

Leia Mais em ND Mais:

Município vai buscar em Brasília R$ 30 milhões que faltam para tirar ponte do papel em SC

Maré meteorológica: fenômeno causa alagamentos nas ruas de Itajaí

FOTOS: Jovem que sonha ser policial militar comemora 15 anos com surpresa especial em SC