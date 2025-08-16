VÍDEO: Adolescente em moto elétrica atropela mulher na faixa de pedestres em SC
Acidente aconteceu em Jaraguá do Sul; casos envolvendo condutores jovens e motos elétricas têm aumentado em Santa Catarina
Uma adolescente de 15 anos atropelou uma mulher de 57 anos em uma faixa de pedestres em Jaraguá do Sul, na última quarta-feira (13), por volta das 17h30. A jovem conduzia uma moto elétrica em alta velocidade, sem capacete, e a vítima sofreu ferimentos leves.
