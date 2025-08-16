VÍDEO: Adolescente em moto elétrica atropela mulher na faixa de pedestres em SC Acidente aconteceu em Jaraguá do Sul; casos envolvendo condutores jovens e motos elétricas têm aumentado em Santa Catarina ND Mais|Do R7 16/08/2025 - 03h57 (Atualizado em 16/08/2025 - 03h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma adolescente de 15 anos atropelou uma mulher de 57 anos em uma faixa de pedestres em Jaraguá do Sul, na última quarta-feira (13), por volta das 17h30. A jovem conduzia uma moto elétrica em alta velocidade, sem capacete, e a vítima sofreu ferimentos leves.

Para entender melhor as implicações desse incidente e as novas regulamentações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Linkin Park, Red Hot e mais: Orquestra de Baterias promete rock em dose máxima em Florianópolis

Abusava de amigas da filha: homem é condenado a 132 anos por estupro de cinco crianças em SC

Mudanças no trânsito afetam principal ligação entre Itajaí e Balneário Camboriú