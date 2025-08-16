Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

VÍDEO: Adolescente em moto elétrica atropela mulher na faixa de pedestres em SC

Acidente aconteceu em Jaraguá do Sul; casos envolvendo condutores jovens e motos elétricas têm aumentado em Santa Catarina

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma adolescente de 15 anos atropelou uma mulher de 57 anos em uma faixa de pedestres em Jaraguá do Sul, na última quarta-feira (13), por volta das 17h30. A jovem conduzia uma moto elétrica em alta velocidade, sem capacete, e a vítima sofreu ferimentos leves.

Para entender melhor as implicações desse incidente e as novas regulamentações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.