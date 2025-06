VÍDEO: Adolescente perde controle de carro e invade floricultura em SC Fiat Mobi derrubou a grade lateral e danificou boa parte do estabelecimento ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 24/06/2025 - 08h36 ) twitter

Um adolescente de 16 anos perdeu o controle de um Fiat Mobi e invadiu uma floricultura no bairro Fidélis, em Blumenau, por volta das 14h24 desta segunda-feira (23). O carro derrubou a grade lateral e destruiu boa parte do estabelecimento, localizado na Rua Wilhelm Alsleben, esquina com a Rua Godofredo Rangel. Imagens de câmeras de segurança e vídeos gravados por testemunhas, cedidos à NTDV Record, mostram o estrago causado pelo acidente.

