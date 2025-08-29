Logo R7.com
VÍDEO: Adolescentes estão por trás de série de roubos a residências em SC

Polícia Civil aponta três menores e um jovem de 21 anos como responsáveis pelos crimes em Criciúma

ND Mais|Do R7

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre uma série de roubos a residências em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, e identificou o envolvimento de três adolescentes, além de um jovem de 21 anos que já está preso. A investigação foi conduzida pelo delegado Yuri Miqueluzzi, da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR) do Departamento de Investigação Criminal de Criciúma.

