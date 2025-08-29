VÍDEO: Adolescentes estão por trás de série de roubos a residências em SC Polícia Civil aponta três menores e um jovem de 21 anos como responsáveis pelos crimes em Criciúma ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 28/08/2025 - 22h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre uma série de roubos a residências em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, e identificou o envolvimento de três adolescentes, além de um jovem de 21 anos que já está preso. A investigação foi conduzida pelo delegado Yuri Miqueluzzi, da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR) do Departamento de Investigação Criminal de Criciúma.

Para mais detalhes sobre essa investigação e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Alumínio, fios e silêncio: choque elétrico durante trabalho mata músico de 30 anos em SC

Bilionárias da mesma família de SC estão entre as mulheres mais ricas do Brasil

Com depoimento da mãe a portas fechadas, inicia júri de filho que matou o próprio pai em SC