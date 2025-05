VÍDEO: Adolescentes fazem ‘dancinha’ em túmulo, debocham dos mortos e causam revolta em Goiás Vídeo repercutiu negativamente nas redes sociais; jovens pediram desculpas e reconheceram o erro ND Mais|Do R7 15/05/2025 - 06h43 (Atualizado em 15/05/2025 - 06h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Duas adolescentes, de 14 e 16 anos, gravaram um vídeo dançando em cima de um túmulo no cemitério municipal de Pirenópolis (GO) – a 120 km de Goiânia. As imagens viralizaram nas redes sociais nesta terça-feira (13) e geraram críticas de quem assistiu à gravação.

Para saber mais sobre essa polêmica e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Quem era Tony Marreta: ex-lutador dos ‘Gigantes do Ringue’ que morreu em acidente em SC

Mudança no trânsito em Chapecó: duas ruas terão sentido único a partir deste mês

VÍDEO: Criminosos invadem concessionária com machado em ação relâmpago em SC