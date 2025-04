VÍDEO: Adolescentes são detidos após vandalizarem flutuante em Gaspar Câmera de segurança registrou adolescentes jogando pedras na estrutura de captação de água, no rio Itajaí-Açu ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 21h45 (Atualizado em 01/04/2025 - 21h45 ) twitter

Um grupo de adolescentes foi flagrado atirando pedras e vandalizando o flutuante da captação de água do Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) no rio Itajaí-Açu, no Centro de Gaspar. O caso foi registrado por uma câmera de segurança na madrugada desta terça-feira (1°).

Para mais detalhes sobre este ato de vandalismo e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

