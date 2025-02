VÍDEO: Água invade garagem, atinge veículos e afeta abastecimento em Chapecó Moradores de um prédio em Chapecó levaram um susto ao perceberem que a água havia invadido a garagem na manhã de sexta-feira (31);... ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 14h47 (Atualizado em 31/01/2025 - 14h47 ) twitter

Uma adutora da Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) rompeu na manhã desta sexta-feira (31) no bairro São Cristóvão, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O vazamento provocou a inundação da garagem de um prédio e comprometeu grande parte do abastecimento de água no município.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

