VÍDEO: Animal quase ameaçado de extinção é resgatado após atropelamento na SC-350 O animal quase ameaçado de extinção foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental em Caçador, no Meio-Oeste do estado ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 20h46 (Atualizado em 13/03/2025 - 20h46 )

Um gato-maracajá foi atropelado às margens da rodovia SC-350 em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A Polícia Militar Ambiental foi acionada para resgatar o felino que estava com fratura em uma das patas e estava desorientado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre a situação do gato-maracajá e a importância da preservação dessa espécie.

