VÍDEO: Após 13h, avião da Latam que ultrapassou pista é removido de gramado do aeroporto O avião da Latam saiu da pista e parou somente no gramado do aeroporto de Chapecó na noite da segunda-feira (31); incidente aconteceu... ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 16h07 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h07 ) twitter

O avião da Latam que saiu da pista do Aeroporto Serafim Enoss Bertaso, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, na noite da segunda-feira (31), foi removido da pista após 13h do incidente, na manhã desta terça-feira (1º). A reabertura das operações estão previstas para as 11h.

