VÍDEO: Assaltante armado rende família e foge com carro roubado em Chapecó Família estava conversando em frente à casa quando foi surpreendida, crime foi registrado pelas câmeras de segurança; o suspeito e... ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 21h25 (Atualizado em 05/03/2025 - 21h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma família foi surpreendida por um assaltante armado na noite da terça-feira (4), por volta das 20h20, no Loteamento Pôr do Sol, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Um carro foi levado durante o crime.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber todos os detalhes desse assalto impressionante!

Leia Mais em ND Mais:

Quem é o catarinense visto aos beijos com Anitta no Carnaval na Sapucaí; veja fotos

Aluna nova? Cobra altamente venenosa é encontrada em escola de Florianópolis

Unimed Santa Catarina recebe certificação de qualidade e segurança em serviços de saúde