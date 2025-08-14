VÍDEO: Aumento de jovens lobos-marinhos chama atenção de pesquisadores em SC
No Extremo Sul do estado, nesta quarta-feira (13), foram vistos cinco animais da espécie
Cinco lobos-marinhos foram vistos “descansando” em praias do Extremo Sul de Santa Catarina nesta quarta-feira (13). Um animal da espécie foi resgatado pela ONG Educamar, que pesquisa e monitora a vida marinha, na terça-feira (12), porque estava com um grande corte em uma das nadadeiras.
Cinco lobos-marinhos foram vistos “descansando” em praias do Extremo Sul de Santa Catarina nesta quarta-feira (13). Um animal da espécie foi resgatado pela ONG Educamar, que pesquisa e monitora a vida marinha, na terça-feira (12), porque estava com um grande corte em uma das nadadeiras.
Para saber mais sobre o aumento populacional desses animais e as orientações de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre o aumento populacional desses animais e as orientações de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: