Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

VÍDEO: Autoridades apuram incidente com navio em porto de SC durante ventania

Embarcação teve dificuldade para acessar o cais, em Imbituba, no Sul do estado, na quarta-feira (20)

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O Porto de Imbituba, no Sul de Santa Catarina, informou que incidente com navio cargueiro que balançou e não conseguiu acessar o cais do local, na quarta-feira (20), será apurado pelas autoridades competentes. Imagens da embarcação, gravadas da beira-mar, mostraram a situação.

Para mais detalhes sobre o incidente e as investigações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.