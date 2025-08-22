VÍDEO: Autoridades apuram incidente com navio em porto de SC durante ventania Embarcação teve dificuldade para acessar o cais, em Imbituba, no Sul do estado, na quarta-feira (20) ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 22/08/2025 - 00h57 ) twitter

O Porto de Imbituba, no Sul de Santa Catarina, informou que incidente com navio cargueiro que balançou e não conseguiu acessar o cais do local, na quarta-feira (20), será apurado pelas autoridades competentes. Imagens da embarcação, gravadas da beira-mar, mostraram a situação.

