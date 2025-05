VÍDEO: Avião da FAB realiza transporte de órgãos para doação após acidente em SC Família de Matteo Alves da Silva, de 25 anos, decidiu pela doação depois que ele morreu vítima de um acidente entre carro e moto em... ND Mais|Do R7 02/05/2025 - 04h59 (Atualizado em 02/05/2025 - 04h59 ) twitter

Uma aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) foi a responsável pelo transporte de órgãos de Matteo Alves da Silva, de 25 anos, que morreu vítima de um acidente entre carro e moto no sábado (26). A família decidiu doar todos os órgãos do jovem, morador de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A generosidade ajudou a salvar vidas no estado, em São Paulo e no Rio Grande do Sul.

