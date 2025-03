VÍDEO: Avião pega fogo nos EUA e passageiros escapam às pressas pela asa Aeronave incendiou no Aeroporto Internacional de Denver, no Colorado, após um pouso não programado por conta de uma falha detectada... ND Mais|Do R7 14/03/2025 - 13h08 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h08 ) twitter

Um avião da American Airlines, com 172 passageiros e 6 tripulantes, pegou fogo logo após pousar no Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos, nessa quinta-feira (13). As chamas começaram logo após o Boeing 737-800 parar em um dos portões do terminal, em um pouso não programado por conta de uma falha detectada ainda no ar.

