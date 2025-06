VÍDEO: Balão pega fogo e despenca no ar com mais de 20 pessoas em Praia Grande, no Sul de SC O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de oito pessoas e 13 sobreviventes até o momento

ND Mais|Do R7 21/06/2025 - 22h36 (Atualizado em 21/06/2025 - 22h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share