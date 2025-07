VÍDEO: Baleia presa em rede de pesca é solta após dois dias e registro é de tirar o fôlego Baleia presa estava com o filhote desde quinta-feira (10) em uma praia da Grande Florianópolis; na imagem é possível ver o momento... ND Mais|Do R7 14/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 14/07/2025 - 08h17 ) twitter

Um registro cinematográfico foi feito neste sábado (12) na Praia da Pinheira, em Palhoça. Uma baleia-franca que estava com uma rede de pesca presa à cabeça foi solta após dois dias. Ela estava acompanhada do filhote. Na imagem, é possível ver o momento em que uma pessoa se aproxima com uma prancha de stand up e, com o auxílio do remo, retira a rede do animal. Após o ato, as baleias saem nadando.

Para saber mais sobre essa emocionante história e ver o vídeo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

