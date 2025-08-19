VÍDEO: Banda gaúcha transforma show em brincadeira de estátua em SC Show no Centro de Eventos Raízes da Tradição, em Mafra, divertiu público e viralizou nas redes sociais com brincadeira de estátua ND Mais|Do R7 18/08/2025 - 23h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 23h38 ) twitter

A banda gaúcha Os Monarcas surpreendeu o público em Mafra, no Planalto Norte catarinense, no domingo (10) ao interromper a música para brincar de estátua durante o show. O público permaneceu imóvel na pista até a banda retomar a apresentação.

O público permaneceu imóvel na pista até a banda retomar a apresentação.

