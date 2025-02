VÍDEO: Bebê de dez dias é salvo pelos bombeiros na porta de quartel em SC Pais correram para o quartel dos bombeiros após a criança se engasgar com leite em Chapecó ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 23h47 (Atualizado em 22/01/2025 - 23h47 ) twitter

Um bebê de apenas dez dias foi salvo em uma ação rápida dos bombeiros na tarde desta quarta-feira (22), em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O socorro ocorreu justamente na porta do quartel, para onde os pais correram em busca de ajuda com a criança nos braços.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa emocionante história de heroísmo!

