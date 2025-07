VÍDEO: Bebê engasgado com brinquedo é salvo por aluno bombeiro em SC Ao perceber bebê engasgado, pai levou filho para o quartel dos bombeiros em Porto Belo ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 03h17 (Atualizado em 16/07/2025 - 03h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Na noite desta segunda-feira (14), um homem tomou um susto ao perceber seu bebê engasgado em Porto Belo. O menino, de aproximadamente 1 ano de idade, estava com um pedaço de brinquedo de plástico trancando as vias aéreas. O pai, então, levou a criança ao quartel dos Bombeiros Militares da cidade, no bairro Perequê, por volta das 19h20. Desesperado, entregou o bebê para a primeira pessoa que viu: um aluno bombeiro comunitário que estava na garagem do local.

Para saber mais sobre esse emocionante resgate, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Governo de SC antecipa 13º salário aos servidores públicos e injeta R$ 686 milhões na economia

Hospital revela estado de funcionário vítima de grave acidente na ETA Cubatão em Joinville

Polícia prende suspeito de dupla tentativa de homicídio em Araranguá