VÍDEO: Biomédica é morta na frente da família em briga com acompanhante de ex-paciente Denise Ramacciotti havia denunciado ex-paciente por perseguição 12 dias antes do crime; câmera de segurança flagrou a confusão ND Mais|Do R7 30/03/2025 - 16h05 (Atualizado em 30/03/2025 - 16h05 )

A biomédica Denise Ramacciotti, de 37 anos, foi morta a facadas na frente de sua família durante uma discussão no Rio de Janeiro. Ela estaria sendo perseguida por um ex-paciente e foi atacada por uma mulher que estava com ele. O crime foi registrado por uma câmera de segurança no local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

