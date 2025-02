VÍDEO: BMW faz manobra arriscada e quase causa acidente em praça de pedágio da BR-101 em SC Motoristas estavam com CNH vencida e transportando uma criança de 3 anos na rodovia de Garuva ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 20h47 (Atualizado em 06/02/2025 - 20h47 ) twitter

Duas BMWs quase causaram um acidente grave na BR-101 nesta quarta-feira (5). Câmeras de segurança registraram um dos motorista realizando manobra arriscada, incluindo cavalo-de-pau, após passarem pela praça de pedágio de Garuva, no Norte catarinense. Um dos veículos ainda passou pelo local sem pagar a taxa.

Para saber mais sobre essa situação alarmante e as consequências enfrentadas pelos motoristas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

