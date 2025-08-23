VÍDEO: Bombeiros fazem resgate dramático após naufrágio na Grande Florianópolis
Duas pessoas precisaram ser resgatadas de helicóptero após o naufrágio na Grande Florianópolis
Duas pessoas ficaram à deriva após um naufrágio na Grande Florianópolis. Uma embarcação afundou no Balneário São Miguel, em Biguaçu, e seus tripulantes tiveram que ser içados da água pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, acionados na manhã desta quinta-feira (22) às 11h24.
