VÍDEO: Bombeiros resgatam ladrão 'atrapalhado' durante furto de agência bancária em SC Após diversas tentativas frustradas de rendição, a polícia entrou na agência e prendeu um dos criminosos, o outro tentou fugir pelo... ND Mais|Do R7 17/03/2025 - 19h45 (Atualizado em 17/03/2025 - 19h45 )

Durante a madrugada desta segunda-feira (17), uma tentativa de furto a uma agência bancária em Guaramirim, no Norte de Santa Catarina, terminou de forma inusitada. Um dos suspeitos, ao tentar fugir pelo telhado, precisou se render e ser retirado do local com o auxílio dos bombeiros.

Para saber todos os detalhes dessa história inusitada, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

