VÍDEO: BR‑470 terá novo desvio para obras de duplicação em Blumenau

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) informou que a BR-470 terá mudanças no tráfego entre os quilômetros 51 e 53, no bairro Salto Norte, em Blumenau, a partir desta sexta-feira (8). A alteração é necessária para dar continuidade às obras de duplicação do lote 3 da rodovia e à construção do viaduto no trevo da Rua Ari Barroso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre as obras!

