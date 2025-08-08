VÍDEO: BR‑470 terá novo desvio para obras de duplicação em Blumenau
BR‑470 terá novo desvio para dar continuidade às obras e a construção do viaduto no trevo da Rua Ari Barros
O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) informou que a BR-470 terá mudanças no tráfego entre os quilômetros 51 e 53, no bairro Salto Norte, em Blumenau, a partir desta sexta-feira (8). A alteração é necessária para dar continuidade às obras de duplicação do lote 3 da rodovia e à construção do viaduto no trevo da Rua Ari Barroso.
