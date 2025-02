VÍDEO: Briga entre torcedores é flagrada perto da Ressacada antes de clássico em Florianópolis Segundo a PMSC, conflito teria ocorrido antes do cercamento ser instalado no entorno do estádio ND Mais|Do R7 25/01/2025 - 20h07 (Atualizado em 25/01/2025 - 20h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma briga de torcedores foi registrada horas antes do clássico entre Avaí e Figueirense, marcado para 16h30 deste sábado (25), em Florianópolis. A Polícia Militar de Santa Catarina foi acionada para atender a ocorrência e informou que o conflito ocorreu antes do gradil de proteção ser instalado para separar as áreas das torcidas.

Para mais detalhes sobre o ocorrido e as repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

FAB transportará deportados dos EUA para Belo Horizonte

Vazamento de amônia em empresa deixa funcionários hospitalizados em Grão-Pará

VÍDEO: Torcedores sobem em ônibus a caminho do clássico entre Avaí e Figueirense