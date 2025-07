VÍDEO: Buscas por homem desaparecido no Rio Itajaí-Açu entram no 4º dia Vítima teria sido levada pela correnteza após pedir socorro; identidade ainda é desconhecida ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 05h35 (Atualizado em 01/07/2025 - 05h35 ) twitter

As buscas pelo homem que desapareceu no Rio Itajaí-Açu, em Blumenau, entraram no quarto dia nesta segunda-feira (30), com o empenho do Corpo de Bombeiros. Segundo informações repassadas aos bombeiros, o homem teria caído na água na tarde de sexta-feira (27), nas proximidades da prainha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa triste ocorrência.

