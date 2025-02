VÍDEO: Cachorro de três patas ‘furta’ salame de mercearia e rouba a cena no Sul de SC Cena inusitada foi registrada em Nova Veneza, no Distrito de Caravaggio, no início de fevereiro ND Mais|Do R7 24/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 24/02/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No início de fevereiro, um “furto” inusitado aconteceu na Mercearia do Moa, no Distrito de Caravaggio, em Nova Veneza, no Sul de Santa Catarina. O culpado pelo ocorrido é um cachorro de três patas, que ao ficar com fome, roubou uma peça de salame do estabelecimento.

Para saber mais sobre essa história divertida e ver o vídeo do "crime", consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Escolas de Santa Catarina participam de mobilização federal contra a dengue até abril

Persistência e sonhos: conheça histórias de quem teve a vida transformada pela Trimania

VÍDEO: Mais de 100 kg de cocaína são encontrados em picape em Joinville