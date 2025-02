VÍDEO: Cachorro não consegue fugir e morre em incêndio que destruiu 7 casas em Itajaí Causa do incêndio teria sido um curto-circuito em uma das residências. Apesar da morte de cão, nenhuma pessoa se feriu ND Mais|Do R7 23/02/2025 - 01h05 (Atualizado em 23/02/2025 - 01h05 ) twitter

Um incêndio ocorrido na tarde deste sábado (22) atingiu sete casas em Itajaí, no bairro Cidade Nova. A suspeita é que o fogo tenha começado na parte elétrica de uma das residências e se alastrado para as demais por serem construções de madeira. Não houve feridos, mas um cachorro não conseguiu escapar e morreu no local.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

