VÍDEO: Cachorro 'sufocado' por coleira cai de prédio e é salvo no último segundo da queda no DF Imagens de câmeras de segurança mostram resgate rápido feito por trabalhadora que passava pelo local, em Planaltina ND Mais|Do R7 08/06/2025 - 17h36 (Atualizado em 08/06/2025 - 17h36 )

Um cachorro preocupou moradores ao ficar pendurado na varanda de um prédio de Planaltina, no Distrito Federal. Assustado, o animal caiu do edifício, mas foi salvo por uma mulher que passava pelo local na última terça-feira (3). Uma câmera de segurança registrou o momento do resgate.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba todos os detalhes dessa emocionante história!

