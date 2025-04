VÍDEO: Cachorro trancado em carro sob calor de 30ºC é resgatado após guarda quebrar vidro em SC Animal foi levado ao Cbea de Joinville, onde foi constatado que sua temperatura corporal já estava próxima de 40 graus ND Mais|Do R7 02/04/2025 - 22h26 (Atualizado em 02/04/2025 - 22h26 ) twitter

Um cachorro foi encontrado sozinho e trancado em um carro no Centro de Joinville nesta quarta-feira (2), dia em que os termômetros chegaram a marcar 30°C. O vidro do veículo precisou ser quebrado para resgatar o animal, que já havia parado de responder aos chamados da população.

Saiba mais sobre esse emocionante resgate e as consequências para o tutor do animal consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

