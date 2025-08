VÍDEO: Caixão vira barco e chama atenção em SC; ‘experiência terrível’ Caixão não é o primeiro item inusitado que vira barco pelas mãos do influenciador ND Mais|Do R7 05/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 05/08/2025 - 08h18 ) twitter

Uma cena chamou atenção no rio Itajaí-Açu, na altura do município de Navegantes, na última semana. Um caixão acabou sendo transformado em uma embarcação pelo pescador e influenciador Deigmar Paulo, que gravou um vídeo ‘dando uma voltinha’ no meio de transporte curioso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa inusitada aventura!

