VÍDEO: Câmera flagra acidente entre moto e ônibus que causou morte de motociclista em SC Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do ocorrido; vítima chegou a ser socorrida, mas morreu antes de chegar ao... ND Mais|Do R7 27/08/2025 - 06h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 06h38 ) twitter

Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus resultou na morte de um homem na manhã desta terça-feira (26), em Joinville, no Norte catarinense. O ocorrido foi por volta das 11h30 e a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu antes de chegar ao Hospital Municipal São José. Segundo informações repassadas para a Polícia Militar pelo motorista do ônibus, a colisão ocorreu quando ele iniciou o deslocamento para sair do terminal, após o sinal abrir para ele.

