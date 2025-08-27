VÍDEO: Câmera flagra acidente entre moto e ônibus que causou morte de motociclista em SC
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do ocorrido; vítima chegou a ser socorrida, mas morreu antes de chegar ao...
Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus resultou na morte de um homem na manhã desta terça-feira (26), em Joinville, no Norte catarinense. O ocorrido foi por volta das 11h30 e a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu antes de chegar ao Hospital Municipal São José. Segundo informações repassadas para a Polícia Militar pelo motorista do ônibus, a colisão ocorreu quando ele iniciou o deslocamento para sair do terminal, após o sinal abrir para ele.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse trágico acidente.
