VÍDEO: Câmera flagra suspeitos fugindo dos tiros de delegado-geral no Morro do Horácio Abordagem criminosa aconteceu na manhã desta quarta-feira (21), quando viatura discreta passava pela região no bairro Agronômica, em...

ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 12h17 (Atualizado em 22/05/2025 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share