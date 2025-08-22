VÍDEO: Câmeras flagram abandono de cachorro no aeroporto de Florianópolis e suspeito é preso
Pena para o crime de maus-tratos pode chegar a cinco anos de prisão, além do pagamento de multa
Um cachorro abandonado em aeroporto de Santa Catarina levou à prisão de um homem no terminal internacional de Brasília, no Distrito Federal. O crime foi registrado em Florianópolis e flagrado por câmeras de monitoramento, que permitiram a responsabilização do suspeito.
