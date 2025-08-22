VÍDEO: Câmeras flagram abandono de cachorro no aeroporto de Florianópolis e suspeito é preso Pena para o crime de maus-tratos pode chegar a cinco anos de prisão, além do pagamento de multa ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 05h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 05h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um cachorro abandonado em aeroporto de Santa Catarina levou à prisão de um homem no terminal internacional de Brasília, no Distrito Federal. O crime foi registrado em Florianópolis e flagrado por câmeras de monitoramento, que permitiram a responsabilização do suspeito.

Para saber mais sobre essa história comovente e a prisão do suspeito, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Frente fria traz mudança brusca no tempo em SC com calorão, temporais e mar agitado

Prefeitura de Palhoça vira isca em golpe por WhatsApp; veja os alvos dos criminosos

Cervejaria de SC lança cerveja que ‘promete’ curar ressaca, após sabor polêmico de maconha