VÍDEO: Câmeras flagram abandono de cachorro no aeroporto de Florianópolis e suspeito é preso

Pena para o crime de maus-tratos pode chegar a cinco anos de prisão, além do pagamento de multa

ND Mais

Um cachorro abandonado em aeroporto de Santa Catarina levou à prisão de um homem no terminal internacional de Brasília, no Distrito Federal. O crime foi registrado em Florianópolis e flagrado por câmeras de monitoramento, que permitiram a responsabilização do suspeito.

