VÍDEO: Câmeras flagram assalto em área comercial de Florianópolis Abordagem de criminosos aconteceu na noite dessa quinta-feira (26) na rua Vidal Ramos, próximo à Catedral Metropolitana ND Mais|Do R7 27/06/2025 - 11h56 (Atualizado em 27/06/2025 - 11h56 )

Um grupo de três mulheres foram vítimas de um assalto em Florianópolis, na noite desta quinta-feira (26). A abordagem aconteceu na rua Vidal Ramos, na área central da cidade. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas e nem sobre a identificação dos suspeitos pelo crime. Tudo foi registrado por câmeras de monitoramento.

Para mais detalhes sobre este incidente e as imagens do assalto, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

